'Mattia e il nonno' di Roberto Piumini a Cascina

Domenica 3 novembre, nella rassegna Domenica a Teatro alla Città del Teatro a Cascina ore 17 (unica replica), per la prima volta in Toscana, un appuntamento suggestivo e poetico, proprio nel week end in cui si ricordano i nostri morti.

Dal romanzo del noto autore per l’infanzia Roberto Piumini, Mattia e il nonno, lo spettacolo è un adattamento del testo a cura di Tonio De Nitto, regista della Compagnia Factory Transadriatica, prodotto insieme a Fondazione Sipario Toscana.

Un solo attore in scena, il bravissimo Ippolito Chiarello, accompagna il pubblico in una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno.

“Andiamo a passeggio?”: nonno e nipote, si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati d’incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi, per scoprire alla fine che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, in un sogno a occhi aperti, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

Il viaggio iniziatico di Mattia si svolge tra piccoli insegnamenti e simboliche trasformazioni: più i due si allontanano dal capezzale e più il nonno rimpicciolisce e Mattia trova spazio per conoscere e maturare insieme a lui.

Un prezioso strumento, reso leggero dalla maestria emotiva e artistica di Ippolito Chiarello, per avvicinare i bambini alla magia di ogni passaggio e a trovare spazio nella loro fantasia e nel loro ricordo per tutte le persone amate che non ci sono più.

Lo spettacolo ha debuttato al prestigioso festival Segnali d’Infanzia a Milano e arriva per la sua prima presentazione in Toscana alla Città del Teatro.

'Mattia e il nonno'

di Roberto Piumini

dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi

con Ippolito Chiarello

adattamento e regia Tonio De Nitto

musiche originali Paolo Coletta

Costume Lapi Lou

Luci Davide Arsenio

coproduzione

Factory compagnia transadriatica

Fondazione Sipario Toscana

in collaborazione con Nasca Teatri di Terra

Spettacolo da 7 anni

Vendita biglietti Circuito Box Office Toscana, on line su www.ticketone.it e un’ora prima dello spettacolo in biglietteria alla Città del Teatro