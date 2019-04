Maurizio Battista al Teatro Verdi di Pisa

Dopo il felice debutto in marzo all’Olimpico di Roma, la tournée del nuovo spettacolo di Maurizio Battista, il noto cabarettista romano la cui cifra comica è un’ironia agrodolce sugli aspetti della quotidianità di tutti noi, approda ora anche a Pisa, al Teatro Verdi, per gli 'Appuntamenti' organizzati dalla LEG-Live Emotion. Stiamo parlando di 'Papà perché lo hai fatto?', scritto dallo stesso Battista insieme alla moglie Alessandra Moretti, con la collaborazione di Mariano D’Angelo, in scena mercoledì sera (17 aprile), alle ore 21.

Con la sua inconfondibile verve, Maurizio Battista ci guida in un percorso divertente nel quale pone a confronto continuamente i 'tempi andati' con i 'tempi moderni' per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica questa di tutto il suo umorismo. Ogni uomo durante la propria vita si imbatte in decisioni da prendere e se si percorre un sentiero non se ne può percorrere un altro. Maurizio esplorerà per noi le scelte che ognuno si trova a dover affrontare rivelandoci gli aspetti più spiritosi che sono davanti ai nostri occhi, ma che grazie alla guida arguta del comico scoprono il loro lato più ridicolo.

"L’analisi sociale di Battista è sempre crudelmente, ma empaticamente spietata - si legge in una delle recensioni uscite dopo il debutto romano - ma al tempo commossa e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda senza dimenticare mai la comprensione o l’ironia che regala un sorriso e rende più leggera la vita. Il segreto di Battista e del suo contagioso sorriso sta proprio nella sua semplicità, nella sua umiltà e nella consapevolezza di continuare ad essere parte del suo pubblico con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.»

Uno spettacolo spumeggiante, divertente, vivacissimo, punteggiato da molte interazioni con il pubblico in sala, com’è nello stile del protagonista.

Biglietti ancora disponibili con prezzi che variano dai 42 ai 27 euro, in vendita al Botteghino del Teatro Verdi (sportello e telefonica) e nei circuiti Vivaticket e Ticketone.

