Maurizio De Giovanni torna alla libreria Fogola con 'Il purgatorio dell’angelo'

Con Maurizio De Giovanni, maestro del giallo italiano, riparte a settembre il ciclo di presentazioni con autore della Libreria Fogola.

Ad ospitare la presentazione, giovedì 6 settembre alle 18:30, sarà il chiostro della Chiesa del Carmine di Corso Italia. Dialogherà con l’autore la giornalista Chiara Cini.

L’autore torna a Pisa per presentare 'Il purgatorio dell’angelo' (Einaudi), penultimo capitolo della serie che ha come protagonista il celebre commissario Luigi Alfredo Ricciardi, ambientato in una Napoli nostalgica e malinconica.

La storia si svolge a maggio, un mese da sempre significativo nelle storie dell’autore. Il male non ha requie: padre Angelo, sacerdote amato da tutti viene ritrovato barbaramente ucciso. Ancora una volta è il commissario Ricciardi a indagare; ma se l’oscurità getta la sua ombra sulla quotidianità, anche l’animo del nostro protagonista è inquieto. Maggio è il mese delle confessioni, resta da capire quali troveranno voce.

In occasione della presentazione, a ingresso libero, sarà possibile acquistare il libro e seguirà una sessione di firmacopie.