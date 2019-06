Max Gazzè in concerto a Peccioli

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè calcherà il palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola con un grande concerto in cui ripercorrerà il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, in questo viaggio, i musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere), Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

INFORMAZIONI, PREVENDITE E ACQUISTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria della Rassegna sia con il servizio TicketOne in uno dei punti vendita oppure su www.ticketone.it

BIGLIETTERIA DELLA RASSEGNA

Piazza del Popolo 5, Peccioli (PI)

Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13; mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Platea e poltroncine centrali € 25

Poltroncine laterali € 20

Prato € 17

Prezzo riservato ai cittadini di Peccioli

Platea e poltroncine centrali € 22

Poltroncine laterali € 17

Prato € 14

Prezzo riservato ai soci di Belvedere S.p.A., ai possessori della CARD 'Amici del Polo Museale di Peccioli', ai minori di 18 anni

Platea e poltroncine centrali € 20

Poltroncine laterali € 15

Prato € 12