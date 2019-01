Max Paiella al teatro Persio Flacco di Volterra

Venerdì 25 gennaio, ore 21.15. Max Paiella, comico, cantante, imitatore, musicista, mattatore nella celebre trasmissione radiofonica Il Ruggito del Coniglio, in onda su Radio 2.

Uno spettacolo che fa dell’attualità il pretesto prefetto per dare modo al suo autore di concedere spazio alla sua versatilità. Tutto esaurito mette in scena una profonda riflessione su tematiche cocenti e attualissime: il mondo come lo conosciamo ora è destinato a scomparire.

L’esaurimento è prossimo, ma non solo quello delle risorse naturali, a correre il rischio dell’estinzione sono i sentimenti, le idee, le emozioni e tutto quello che per natura definisce l’essere umano.

A mettere lo spettatore in guardia è lo stesso Max Paiella, uomo venuto da un futuro, quello del 2068, non troppo lontano. Che cosa accadrà fra cinquant’anni? Una riflessione sulle nostre abitudini, su tutto quello che dovrebbe essere cambiato, ma anche su quel bello che nonostante tutto continua a sopravvivere.

Uno spettacolo diretto da Stefano Messina, giocato su comicità e ironia, che porta all’inevitabile conclusione che forse ad essere esaurito è lo stesso individuo, quotidianamente assillato dalle proprie goffe battaglie personali.

Per maggiori informazioni: ufficio.stampa@teatropersioflacco.it; info@teatropersioflacco.it.

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto recandosi preso il botteghino del Teatro giovedì 24 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19; venerdì 25 gennaio dalle ore 17 fino all’inizio dello spettacolo.