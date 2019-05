Giornata con i monaci di Plum Village

Tornano a Pisa i monaci di Plum Village, il monastero buddista più grande dell’Occidente, fondato nel 1982 in Francia da Thich Nhat Hanh, il maestro vietnamita candidato al Premio Nobel per la pace da Martin Luther King.

Condurranno un ritiro residenziale nel Parco di San Rossore, che durerà 4 giorni e si concluderà domenica 2 giugno con una giornata di consapevolezza aperta a tutti. Alle 9 si potrà dunque partecipare a una sezione di meditazione seduta e alle 11 a una meditazione in cammino, durante la quale i partecipanti potranno attraversare, insieme ai monaci e in assoluto silenzio, una macchia incontaminata in genere inaccessibile ai visitatori. L’appuntamento è al Casale La Sterpaia e non è necessaria l’iscrizione.

Il tema del ritiro di questi giorni è 'L’apertura come fonte di felicità'. I monaci sono stati invitati per la loro capacità di sviluppare una pratica di consapevolezza non condizionata da simboli e messaggi religiosi. Tali occasioni rappresentano un’opportunità per praticare, in un oasi naturale, i fondamenti della mindfullness, ovvero il riconnettersi con la natura, fonte di apertura e salute mentale per tutta la comunità.