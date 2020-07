Meditazioni con la natura per il riordino psicoenergetico

Gli incontri hanno l’obiettivo di ristabilire il contatto consapevole con l’energia selvaggia e archetipica delle piante e degli alberi presenti alle Piagge di Pisa.

Gli alberi sono carichi di contenuti archetipici, avvicinandoci ad essi in virtù di quello che rappresentano culturalmente, possiamo fare delle pratiche energetiche per attivare quelle informazioni in noi.

Inoltre é possibile anche creare incontri 'osmotici' come descrive Michelle Giovagnoli nel suo libro 'Come Parlare con gli Alberi', ovvero, incontri magici, spontanei, per tornare a sentire il mondo vegetale e creare connessioni e sensazioni uniche.

Meditando con piante e alberi non solo la mente riesce a purificarsi e riordinarsi, l’intero corpo si carica di energia vitale e aumenta notevolmente la qualità vibrazionale.

In questo modo è possibile dare umile contributo per ristabilire il millenario patto tradito fra uomo e natura. In fondo, non si può proteggere quello che non si ama.

Saranno utilizzati strumenti di diverse tradizioni, tutti orientati a ristabilire il collegamento con la natura e permettere la nostra energia di fluire nuovamente. Ecco alcuni:

- I 7 modi di comunicare con gli Alberi decodificati dall’alchimista Michele Giovagnoli.

- Pratiche Sciamaniche provenienti dal Core Sciamanism dell’antropologo Michael Harner.

- Earthing per ricollegarci e ricaricarci con le frequenze naturali della Terra.

- Camminata Bio Energetica per disattivare credenze limitanti.

Portare quaderno per scrivere, kiwei e ombrello in caso di pioggia leggera. Offerta consigliata: 5€.