Meeting nazionale Educare alle Differenze

'Sull'odio non cresce il futuro', questo il titolo del meeting nazionale di autoformazione gratuita della rete Educare alle differenze che si terrà alle Scuole Mazzini di Pisa il 28 e 29 settembre. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, nasce dall’idea delle associazioni Scosse, Il Progetto Alice e Stonewall che negli anni, insieme ad oltre 250 enti co-promotori, hanno sostenuto e promosso l’attitudine di educare alle differenze in ogni angolo d’Italia.

Il meeting è un appuntamento di formazione e autoformazione, una rassegna culturale che mira a costruire una società dove le differenze sono accolte e valorizzate, dove ci sono diritti per tutte le persone e non privilegi per poche. Due giorni di assemblee, laboratori, incontri, mostre, spettacoli, proiezioni, dibattiti sui temi degli stereotipi di genere e della violenza maschile contro le donne e poi razzismo, intercultura, omotransfobia, bullismi. Sarà disponibile anche uno spazio infanzia in cui giocare insieme a bambine e bambini.