'Meetup Volt Pisa, parità di genere e pari opportunità'

Oggi Giovedi 28 Marzo,dalle 19:30 alle 22:00 a "Lo Spaventapasseri" in via Dei Facchini 3, Pisa, il team di Volt Pisa tiene un incontro aperto al pubbilco per presentare 'Volt', il nuovo movimento politico paneuropeo, ma più precisamente illustra un tema molto ricorrente in questi giorni, un tema preso in esame anche dal programma di Volt per le europee 2019 nel terzo punto della "Dichiarazione di Amsterdam", parità di genere e pari opportunità.

In questo evento ci saranno letture di testi e poesie, e verrà esposta la posizione di Volt riguardante queste tematiche con il supporto della candidata Cliò Gakis.

Sarà possibile partecipare attivamente alle letture, fare domande ai membri di Volt