Melasòno Music Fest 2019

Edizione speciale per il MelaSòno Music Fest, arrivato quest'anno alla quinta edizione. Per festeggiare punta in alto con tre serate di grande musica e ospiti imperdibili, tutte a ingresso gratuito. Cifra distintiva del festival la varietà dei generi proposti nelle diverse serate, che guarda così a un pubblico ampio cercando di coinvolgere territorio e provincia.



Si parte con punk-rock e musica reggea venerdì 12 luglio, in cui ad aprire il festival sarà la band piacentina Bravi Tutti (ultimo EP uscito a maggio scorso, dal titolo “È abbastanza punk rock?”), per poi lasciare il palco ai famosi 71JPM, gruppo reggea ben conosciuto in provincia di Pisa, capace di coinvolgere il pubblico con cover dei più amati cantanti reggea (Bob Marley in primis) e con un repertorio altrettanto valente di brani originali.



Sabato 13 Luglio, serata di punta del festival con l'amato Bobo Rondelli che torna quest'anno in tour con l'Ottavo Padiglione per festeggiare i 25 anni di carriera: una serata da non perdere, in cui la band ripercorrerà tutti i successi, per vecchi appassionati e nuovissimi fan. Ad aprire il concerto il giovane cantautore pisano Bernardo Sommani, che porterà in concerto l'ultimo album “Sto bene quando sudo”, accompagnato da Le Sottrazioni (in uscita proprio in queste settimane anche il singolo realizzato insieme a Petra Magoni).



Non da meno la serata conclusiva del MelaSòno Music Fest, Domenica 14 Luglio, che vedrà sul palco la Killer Queen Tribute Band, prima band ufficialmente riconosciuta in Italia a tributare ai Queen il meritato successo. Dopo i sold out collezionati collezionati in questi anni e le tante piazze riempite la band solcherà il palco dello Spazio Festa di Cenaia per regalarci una serata imperdibile all'insegna del vero rock.



Appuntamento fisso il ristorante all'interno del parco, aperto ogni sera, in cui sarà servito un menù composto da piatti tipici locali, e la possibilità di scegliere un menù completamente vegetariano. Saranno presenti inoltre un'area pub e panini, gestita in collaborazione con il Birrificio agricolo artigianale J63 di Torre a Cenaia, e il mercatino artigianale.



È possibile seguire il MelaSòno Music Fest e l'evoluzione della sua organizzazione attraverso i canali ufficiali facebook, instagram e youtube.



Apertura ristorante: ore 20:00

Inizio concerti: ore 21:30



INGRESSO GRATUITO



Sito web http://melasonomusicfest.blogspot.it/

Pagina Facebook e Youtube - MelaSòno Music Fest

Profilo instagram- melasonomusicfest