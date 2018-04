Memorial Armando Tofani - Regata in Arno con le barche del Palio di San Ranieri

Sabato 14 aprile si terrà il Memorial Armando Tofani. Si tratta di una regata speciale per ricordare Armando Tofani detto Armandino, pescatore di mestiere e storico vogatore e timoniere della barca verde del Palio di San Ranieri. Un personaggio caratteristico, conosciuto da tutti, che per anni è stato un pilastro dell’equipaggio del Sant’Antonio e anche della barca delle Repubbliche Marinare, scomparso prematuramente nel 2004 per un malore a seguito di una caduta in Arno. Parteciperanno alla gara le quattro imbarcazioni a sedile fisso del Palio di San Ranieri, con 8 vogatori e 1 timoniere, anche questi gli stessi del Palio di San Ranieri.

La regata si svolgerà sabato 14 aprile alle 16.00 con partenza in prossimità di Cascine Nuove, a quattro chilometri dalla sede del circolo canottieri Licio Giacomelli (via II Settembre, vicino all’Incile), base della barca verde di S. Antonio, dove è previsto l’arrivo. Sarà una gara di fondo di 4000 metri anche se potrebbe essere modificata a seconda di quelle che saranno le condizioni dell’Arno.

La novità di quest’anno è che le Farmacie Comunali donano tre defibrillatori: il primo sarà consegnato alla barca verde; nelle prossime settimane toccherà alla barca gialla e alla celeste. La palestra della barca rossa ha già un defibrillatore.

Il ricordo delle figlie di Armandino, Elisa ed Elena Tofani: “Quel giorno tragico, maledetto ha fatto calare precocemente il sipario della tua vita. Babbo e nonno Armando di Greta e Giulio urliamo tutti i giorni la nostra rabbia e la nostra disperazione!! La brutta morte ci ha allontanato fisicamente ci ha privato della tua presenza ma non ci ha tolto l'amore che ci siamo scambiati in questi anni! Quell'amore vive qui in noi e in qualunque posto tu sia adesso. Tu ci sei! Oggi, in particolare, ti ricordiamo tutti quanti e non solo Loredana, Fiorella, parenti e amici ma anche le Istituzioni e la nostra amata Pisa. Sei qui!”.

Equipaggi

Barca Verde (Sant'Antonio): Marta Sorrentino, Matteo Trivella, Simone Oliva, Daniele Sbrana, Simone Barandoni, Federico Sorrentino, Andrea Traso, Alessio Mollica, Matteo Colombini, Allenatore Maurizio Nencini.

Barca Gialla (San Francesco): Michele Orsitto, Marsili Fabio, Del Carratore Davide, Santi Gianluca, De Lucchese Tommaso, Fabozzi Mirko, Pratesi Michele, Dino Pari, Taddei Federico, Don Vito Saggese, Pellegrini Riccardo, Andrea Cini.

Barca Rossa (San Martino): Simone Tonini, Sasha Sicurani, Alessandro Augusti, Igneri Manuel, Alessio Del Carratore, Elio Rovina, Raffaele Matteoni, Alessandro Corucci, Matteo Stefanini, Alessio Antoni, Ivan Lorenzini Allenatore: Alessandro Simoncini.

Barca Celeste (Santa Maria): Massimiliano Foschi, Flavio Ricci, Luigi Mostardi, Francesco Meoni, Edoardo Pagni, Massimiliano Landi, Alessio Lorenzini, Mirco Barbieri, Massimiliano Ghelardi.