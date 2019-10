1° Memorial Carlo Macchi a Cascina

Nella mattina di sabato 5 ottobre dalle ore 9:30, presso lo Stadio comunale 'S. Redini' di Cascina, si svolgerà il primo Memorial dedicato al Maestro di scherma Carlo Macchi. Le associazioni sportive del Comune di Cascina vogliono ricordare il Maestro Carlo Macchi, proseguendone l’attività di promozione dello sport come veicolo d’integrazione sociale, di educazione civica, di salute, benessere e qualità della vita. Con il supporto organizzativo del gestore dell'impianto sportivo, A.S.D. Atletico Cascina, e grazie alla partecipazione delle associazioni sportive del territorio, i ragazzi iscritti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di 1° grado potranno cimentarsi nelle varie discipline che compongono l’offerta sportiva di Cascina; pallavolo e volley, tiro con l'arco, tennis da tavolo, danza, calcio, ginnastica, ippica, atletica e ovviamente la scherma, disciplina olimpica apprezzata a livello nazionale ed internazionale che il Maestro Macchi ha amato e promosso con passione sul territorio di Cascina.

Nell'ambito della manifestazione, sarà organizzata anche una raccolta fondi da destinare alla ricerca medica in campo oncologico.

Per informazioni rivolgersi ad Andrea D’Angelo (ASD Atletico Cascina) al numero 328-3010841, o via mail atleticocascina@gmail.com.

La cittadinanza è invitata ad assistere numerosa.