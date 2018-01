Folk irlandese live a Montescudaio con gli 'On the mend'

Per salutare le feste e ripartire al meglio, il duo 'On the mend', violino, chitarra e voci trasporterà i partecipanti all'appuntamento in Irlanda con birre artigianali e i caldi ritmi danzanti della musica folk dell'isola del trifoglio.

L'appuntamento con 'On the mend' è il 6 gennaio dalle ore 22 alla birroteca Bibere.