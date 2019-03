'Mente e cibo': emozioni, alimentazione e mindfulness

Il seminario, gratuito ed aperto a tutti, si propone di di trattare le tematiche relative al rapporto tra mente e alimentazione, approfondendo gli aspetti correlati al benessere psicofisico individuale.

In particolare verranno trattati i significati simbolici, culturali e affettivi del cibo, il legame tra alimentazione, immagine corporea e ciclo di vita, il valore relazionale e consolatorio del cibo e i concetti di fame biologica e fame emotiva.

Successivamente, ricordando il valore dell'alimentazione e l'atto del mangiare in sé come momento di convivialità e condivisione, l'attenzione sarà rivolta a quali possano essere, e se esitano, i cibi più idonei al benessere ed alla felicità, secondo una visione per cui nulla debba essere eliminato, ma solo correttamente equilibrato.

Nella terza parte del seminario verrà trattato il tema dell’alimentazione consapevole, la "Mindful eating", uno strumento utile a sviluppare un rapporto funzionale con il cibo, inteso come “esperienza sensoriale”. Saranno descritte le principali abilità che si possono acquisire per nutrirsi in modo mindful e proposti alcuni esercizi per avvicinarsi agli alimenti in maniera consapevole, con l'obiettivo di creare il giusto assetto mentale per migliorare la propria relazione con il cibo.

L’evento, segnalato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, ha il patrocinio del Comune di Pisa ed avviene in collaborazione con l’emittente radiofonica comunitaria Radio Incontro.

Programma

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 "Cibo ed emozioni: significati simbolici, culturali e affettivi dell’alimentazione" - Dr. Federico Ambrosetti, Psicologo Psicoterapeuta

10.30 "Vivere senza appesantirsi" - Dr.ssa Antonella Colistra, Biologa Nutrizionista

11.30 Pausa caffè

11.45 "Godersi il cibo: nutrire il nostro corpo in modo mindful" - Dr.ssa Gaia Parenti, Psicologa

13.00 Conclusioni

Viene rilasciato attestato di partecipazione. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile alla pagina www.associazioneimera.com/eventi.html . Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail eventi@associazioneimera.com o contattare il numero telefonico 347 9192288.