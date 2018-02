'Quella meraviglia di Alice': spettacolo di teatro-danza per tutta la famiglia

Domenica 4 marzo, alle ore 17, al Teatro Comunale di Fauglia si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli per tutta la famiglia. In scena 'Quella meraviglia di Alice'.

Un’Alice raccontata attraverso il linguaggio della danza: gli arti che crescono o rimpiccioliscono a dismisura, personaggi bizzarri che popolano un mondo nascosto dall’altra parte dello specchio. Alice varca i labili confini della realtà per rincorrere il coniglio, il cappellaio matto, per litigare con la Regina Rossa.

Un universo in continua metamorfosi, proprio come la danza che diviene qui, strumento privilegiato per oltrepassare i confini del reale.

Per info prenotazioni: 050659298. Per conoscere il cartellone completo ed essere sempre informati sulle attività del teatro basta iscriversi alla newsletter sul sito www.teatrodifauglia.it.