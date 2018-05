'Va tutto a meraviglia': presentazione dell'album di Davide Mannucci

Venerdi 4 maggio alle 18, presso la Sala Melani - Torre Toscano di Volterra, il cantautore Davide Mannucci suonerà e canterà in un mini set acustico in compagnia di Stefano ('Borrkia') Toncelli alcuni pezzi del nuovo album 'Va tutto a meraviglia'.

Durante la serata interverranno il professor Daniele Luti, il Professor Roberto Veracini e l'attore/regista Marco Olivieri per analizzare il disco in questione e discutere della poetica delle canzoni scritte dall'artista.

Alla fine del concerto ci sarà un banchetto dove potrà essere acquistato l'album 'Va tutto a Meraviglia'.

Davide Mannucci, nato il 23 luglio 1989 a Volterra, da sempre suona la chitarra e canta le sue canzoni. Milita per 10 anni nel gruppo 'Spaioni a Contrasto' come cantante chitarrista svolgendo attività live in giro per la Toscana e incontrando vari artisti, da ricordare l'apparizione live con Francesco Tricarico a Volterra durante il 'Festival delle Apparenti Stonature'.

Nel frattempo partecipa al progetto 'Che liberi siam già', una formazione diretta dal Maestro David Dainelli e Riccardo Raspi dedicata alla ricerca della musica tradizionale popolare toscana, con riferimento principale alle opere di Caterina Bueno.

Il 2017 è un anno pieno di novità, Davide decide di pubblicare i propri brani inediti. E' proprio in quel momento che incontra Stefano 'Borrkia' Toncelli (Borrkia Big Band e Il Maniscalco Maldestro), inizialmente scelto per suonare la batteria, ed in seguito per la produzione artistica dell'intero album.