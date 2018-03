Mercantico a Cascina

Si svolgerà in via eccezionale lunedì 2 aprile la prossima edizione di Mercantico, il tradizionale mercato dell'antiquariato di Cascina. In programma ogni prima domenica del mese, l'edizione di aprile si terrà lunedì 2 (Pasquetta) e non domenica 1 (Pasqua). Ad organizzare la manifestazione è Etruria Eventi. Appuntamento dalle ore 9 alle ore ore 19 in corso Matteotti a Cascina.