I mercatini di Natale nel pisano

Se non sapete ancora cosa regalare ad amici e parenti niente paura! Nel pisano tanti i mercatini in cui poter comprare doni per tutta la famiglia.

Dalla Fabbrica di Babbo Natale agli Arsenali Repubblicani al mercatino dell'Immacolata di Pontedera. Da non perdere i sapori del Natale a Santa Maria a Monte.

Insomma, c'è da sbizzarrirsi!

Se avete mercatini da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

La Fabbrica di Babbo Natale

Dall'8 al 10 dicembre presso gli Arsenali Repubblicani si terrà la Fabbrica di Babbo Natale, manifestazione dedicata ai più piccoli e ispirata alle atmosfere natalizie.

Durante i tre giorni i bambini potranno potranno scrivere la letterina dei regali direttamente a Babbo Natale.

Ampio spazio, poi, sarà dato alla gastronomia con il mercatino natalizio colmo di prodotti enogastronomici provenienti da tutta l'italia. Nel ristorante di Babbo Natale, infine, è previsto un menù adatto a tutti i palati.

L'ambiente sarà magico con tanti giochi e la possibilità di accedere ai laboratori dove ogni bambino potrà creare a proprio piacimento il suo gioco da portare a casa con la pasta di sale, la stoffa e la lana.

Spazio poi al riciclo creativo con la carta, il cartoncino, le bottiglie, il legno, le pigne natalizie e molto altro ancora. Non mancherà il truccabimbi e un ampia area spettacoli con la scuola di circo dove i bambini potranno giocare e divertirsi.

La Fabbrica di Babbo Natale resterà aperta dalle ore 10 alle ore 19.