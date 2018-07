Mercatino del collezionismo in notturna a Vicopisano

Sabato 7 luglio, in occasione della rassegna estiva degli eventi nel territorio comunale di Vicopisano, torna il tradizionale Mercatino del Collezionismo con un orario insolito. I circa cento banchi con oggetti di artigianato, antiquariato e modernariato tutti da scoprire saranno, infatti, allestiti dalle 16.00 del pomeriggio, in Piazza Cavalca e in alcune vie del borgo di Vicopisano, fino a mezzanotte. Un'occasione speciale il Mercatino del Collezionismo sotto le stelle, che offrirà ai cittadini, ai visitatori e ai turisti la possibilità di mangiare nei locali del paese e di passeggiare per le antiche strade, fra torri, piazzette, mura, scorci e Rocca del Brunelleschi, ammirando la bella illuminazione notturna che accarezza i profili medievali di Vicopisano.