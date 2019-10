Mercatino del Libro all'ospedale Lotti

Come ogni ottobre a Pontedera tornano le giostre, la fiera di San Luca e anche il Mercatino del Libro nell'atrio dell'Ospedale Lotti. Venerdì 25 ottobre, dalle 9 alle 19, i volontari della biblioteca Lettori Pazienti, interna all’ospedale e parte della Rete Bibliolandia, in collaborazione con le volontarie dell’associazione 'Non più Sola', allestiranno, nell’atrio, il mercatino. Tutti i volumi disponibili saranno acquistabili con un’offerta libera e il ricavato della giornata sarà utilizzato per le attività della biblioteca.