Mercatino di Natale del libro all'ospedale di Pontedera

Il tradizionale 'Mercatino di Natale del libro' organizzato dalla Biblioteca lettori pazienti dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera (che fa parte della rete Bibliolandia), quest'anno si fa davvero in tre per rendere queste feste ancora più speciali. Dall’ 11 al 13 dicembre, dalle ore 9 alle ore 19, tre giorni ricchi di eventi e, ovviamente, di libri.

Primo appuntamento mercoledì prossimo, 11 dicembre, alle ore 17, con il 'Concerto di pianoforte' di Jonathan Mazzei.

Secondo appuntamento giovedì 12 dicembre, alle ore 17, con il 'Concerto di Natale con Non più sola', offerto dal gruppo Acme’s.

Infine, terzo appuntamento per venerdì 13 dicembre, alle ore 18, quando gli eroi di Star Wars incontreranno i lettori nell’atrio e nel reparto di Pediatria.

Tutti giorni libri per grandi e piccini a offerta libera.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Non più sola, Accademia della Chitarra, 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, The Galactic Academy Varykino Campus Italia. Tutti sono invitati, con tanti libri e la borraccia firmata 'Lettori pazienti'.