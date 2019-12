Mercatino di Natale a San Giovanni con Babbo Natale

Domenica 15 Mercatino a Natale in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, con Babbo Natale e un programma davvero ricco fin dalla prima mattina. L'evento è organizzato da: Il Barrino da Paolino, Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, Giovani in Vena, Ottica Azzurra, Il Presepe dell'Angelo, Rocael edicola-cartoleria, con il patrocinio del Comune. Ingresso gratuito.

Visita al Presepe dell'Angelo, inaugurato nell'occasione, sia la mattina alle 10.30 che nel pomeriggio dalle 15.30 al 19.30, esposizione di banchi, vin brûlé e frati, panettoni solidali con la Croce Rossa e, dalle 16.00 alle 19.30, Babbo Natale ritirerà le letterine dei bambini e delle bambine con il suo aiutante folletto.

Alle 17.30 concerto di Natale nella Chiesa di San Giovanni Evangelista della Corale della Città di Pontedera, diretta dal Maestro Nicola Ricci.

Il Presepe dell'Angelo dell'artista Angelo Perini è stato realizzato in un'antica cantina settecentesca restaurata, in via Roma 14. Resterà aperto fino al 6 gennaio, tranne il 31 dicembre, l'ingresso è gratuito, le offerte saranno devolute all'Associazione Oui Pour la Vie di Damiano Puccini, in Libano, e per opere di solidarietà nel nostro territorio. È frutto di appassionato lavoro, durato circa otto anni. In tronchi e ciocchi di olivo sono state ricavate opere d’arte: il Castello di Verru’a, il Paesino di Tre Case, uno scorcio d’Egitto con le Piramidi e la Sfinge, il Castello di Erode, la Grotta della Natività, il Paese col Ruscello, il Paesino a Case Bianche, il Castello di Vicopisano con la Rocca e le su’ Torri, il Chiesin del Castellare e il Molin di “Papo”.Tutto è collegato da una stradina che percorre il Presepe attraverso un “viaggio” di 500 lucine e oltre 300 statuine. Molto suggestiva è la “Grotta della Natività”, con colorazioni naturali gialle, azzurre e rosa, stelle incastonate dentro l’argilla e personaggi dipinti a mano.