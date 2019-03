In Piazza Vittorio Emanuele arriva il Mercato Europeo

Pisa ospiterà il Mercato Europeo, in Piazza Vittorio Emanuele, nei giorni 11-12-13-14 aprile 2019 dalle ore 10 fino a mezzanotte. L'ingresso è gratuito.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0.

Ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria 'food e drink experience'.

L'Europa Market - Mercato Europeo, è l’appuntamento con produttori e commercianti provenienti da ben 16 paesi europei e Sud America con oltre 30 banchi in esposizione. Gli stand saranno un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo.

L'evento è organizzato da Anva e Confesercenti. Per info: 0552705287.