Festa di Primavera con il mercato di INperFettO

Tornano a Pisa i mercati di INperFettO, un brand più che un nuovo organismo associativo, creato dalle associazioni Mestierando e Itinera, che caratterizza un certo tipo di creazione artistica di elevata qualità e lavorato totalmente a mano, senza alcun processo di meccanizzazione e di ripetizione seriale. INperFettO è un progetto nato per valorizzare in particolar modo questi due aspetti fondamentali: difesa e diffusione dell’handmade e legame con la tradizione storica.

Nell’ambito di questo nuovo progetto le due associazioni mantengono ognuna la loro individualità ma mettono insieme risorse e staff organizzativo: dialogo e sperimentazione sono le basi su cui si fonda il direttivo di INperFettO, come sta a significare il nome in cui è stata sostituita alla M la N a evocare la perfezione data dalle imperfezioni degli oggetti fatti a mano che non possono essere l’uno identico all’altro, così come l’unione di più punti di vista e idee diverse.

Il progetto prevede per il primo anno, cioè il 2018, una serie di sei date in Logge di Banchi più due date in piazza Garibaldi: una festa di Primavera appunto dal 21 al 25 aprile, all’inizio della stagione; il classico appuntamento natalizio in via San Francesco-piazza Garibaldi; e infine una estiva in via Santa Maria. Inoltre per gli eventi in Logge è previsto un allestimento particolare: un angolo relax per i visitatori costituito da un salottino, uno spazio mostra dedicato a oggetti e quadri degli artisti presenti e alle pareti immagini raffiguranti varie fasi della lavorazione artigianale; non mancheranno i laboratori di artisti e artigiani e le dimostrazioni visive e parlate delle varie fasi lavorative, aperte al pubblico, oltre a laboratori didattici per i bambini.

Questo il programma dei mercati per il 2018:

Logge dei Banchi:

- 30 aprile e 1° maggio

- 5-6 luglio

- 15-16 settembre

- 20-21 ottobre

- 1-2-3 novembre

Piazza Garibaldi:

- 21-22-23-24-25 aprile, Festa dell’Inizio e della Primavera

- 18-19-20-21-22-23-24 dicembre, Natale con INperFettO

Via Santa Maria:

- 4-5 agosto (pomeridiano e serale)