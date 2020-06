Mercato Paparelli per San Ranieri

Sarà un mercato Paparelli all'insegna della festività del patrono di San Ranieri. Come tutti mercoledì, anche domani 17 giugno, festa del santo patrono cittadino, gli oltre 200 banchi del mercato di via Paparelli saranno pronti ad accogliere a braccia aperte clienti e visitatori.

"Il 17 giugno è sempre una giornata speciale per i pisani, anche se purtroppo quest'anno sarà privata di tutti gli eventi che contraddistinguono questo mese magico per la nostra città - commenta il presidente della Fiva Confcommerco Franco Palermo - noi ambulanti saremo comunque regolarmente al lavoro, offrendo il meglio dei nostri servizi e prodotti a tutti coloro che vorranno cogliere questo giorno di festa e di riposo per trascorrere un'ora all'aria aperta all'insegna dello shopping e del relax. Dispiace per la tradizionale fiera, la nostra associazione è sempre a disposizione di questi operatori per consentire loro un ritorno quanto prima alla normalità".