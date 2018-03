Torna a Marina di Pisa il mercato di Pasquetta

Lunedì 2 aprile a Marina torna il mercato di Pasquetta. Gli ambulanti saranno presenti tutto il giorno con i propri banchi.

Le grandi tende bianche si apriranno dalle prime ore della mattina e rimarranno fino a sera.

Per permettere la manifestazione saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta, via Repubblica Pisana, piazza Gorgona, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Sardegna, dalle 7 alle 21.