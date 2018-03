Mercato di Pasquetta in Piazza XX Settembre

Nel Lunedì dell’Angelo, 2 aprile, il giorno dopo Pasqua, Castelfranco di Sotto avrà il suo consueto appuntamento con il mercato in Piazza XX Settembre. Una giornata di mercato straordinario se si considera il giorno di festività che vedrà il normale allestimento dei circa 120 banchi dei più svariati generi.

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, su sollecitazione degli ambulanti e delle associazioni di categoria, ha deciso di confermare l’appuntamento per garantire un servizio ai cittadini che, specialmente nei giorni delle festività, fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico. I numerosi banchi schierati in quella che, secondo le previsioni meteo, sarà una bella giornata di sole, darà modo di acquistare le provviste fresche per l’usuale merenda di Pasquetta dagli esercenti del settore alimentare, ma anche fare qualche compera primaverile nei banchi di abbigliamento, casalinghi o giardinaggio.