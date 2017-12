Mercato straordinario a Castelranco di Sotto

Domenica 31 dicembre, per l’ultimo giorno dell’anno, in Piazza XX Settembre a Castelfranco sarà allestito un mercato straordinario che va a sopperire i lunedì festivi del 25 dicembre e del 1° gennaio in cui il nomrale mercato salterà.

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, su sollecitazione degli ambulanti e delle associazioni di categoria, ha deciso di organizzare l’appuntamento per garantire un servizio ai cittadini che, specialmente nei giorni delle festività, fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico.

La giornata di mercato castelfranchese si svolgerà quindi di domenica ma con la formazione di ogni lunedì: con circa 120 banchi dei più svariati generi.

Dal settore alimentare all’abbigliamento, dai casalinghi al giardinaggio e ai fiori. Un appuntamento atteso dai cittadini di Castelfranco e non solo, per fare le ultime compere di Capodanno.