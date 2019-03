Domenica 10 marzo Confcommercio organizza il mercato straordinario sul lungomare di Marina di Pisa. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico dalle ore 7 alle ore 21 della domenica. Via della Repubblica Pisana, compresa Piazza Gorgona lato mare, sarà previsto il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta; in via Padre Agostino da Montefeltro, compresa Piazza Sardegna lato mare, ci sarà il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta. Sarà inoltre istituito il senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito e sarà sospesa la pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.