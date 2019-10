Mercato straordinario a Marina di Pisa

Domenica 27 ottobre, si svolgerà il mercato straordinario sul lungomare di Marina di Pisa. Per l'occasione sono previste alcune modifiche al traffico. Dalle ore 07.00 alle ore 21.00, saranno chiuse al traffico via della Repubblica Pisana, compresa Piazza Gorgona (lato mare) e via Padre Agostino Da Montefeltro, compresa Piazza Sardegna (lato mare). Sarà istituito il senso unico alternato nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito e sarà sospesa la pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.