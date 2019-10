Torna il mercato straordinario in occasione della sagra del porcino e della chianina

Un’occasione per incontrarsi nel centro storico di Castelfranco, per assaporare il gusto dell’autunno con i prodotti tipici del territorio, per far divertire i bambini.

Domenica 27 ottobre torna il mercato straordinario in concomitanza con la Sagra del Porcino e della Chianina. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale con il supporto di Confesercenti.

Dalla mattina alla sera, oltre 50 banchi coloreranno le piazze e strade del centro, insieme all’allestimento di strutture gonfiabili per la gioia dei più piccoli. Lungo Largo Carlo Alberto (a fianco del Teatro della Compagnia), nel pomeriggio, ci saranno numerosi giochi in legno per intrattenere bambini e ragazzi insieme ai loro genitori.

Tra le bancarelle ci saranno sia gli ambulanti professionisti del mercato tradizionale, sia gli hobbisti che espongono le loro creazioni di artigianato, antiquariato, vintage e prodotti a km zero del mercato agricolo.