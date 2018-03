Mercato a Tirrenia

Domenica 18 marzo a Tirrenia Confcommercio organizza un mercato.

Dalle 7 fino al termine, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta in piazza dei Fiori e via dei Fiori; chiusura al traffico con senso unico alternato solo per residenti in via degli Oleandri, tra via dei Fiori e via Pisorno, e via degli Ontanti tra via dei Fiori e via delle Rose.