Mercato a Tirrenia

Nella giornata di domenica 31 marzo si terrà il mercato straordinario a Tirrenia, in piazza Belvedere e sul Viale del Tirreno.



Per permettere lo svolgimento della manifestazione, domenica dalle ore 7 fino al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le ore 21, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

PIAZZA BELVEDERE, lato Est, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare;

VIA DEI FIORI, tratto da Piazza Belvedere a Via degli Oleandri - Via degli Ontani, senso unico alternato a vista su entrambe le carreggiate;

VIALE DEL TIRRENO, carreggiata lato Est, tratto da Via S. Guido a Via Pisorno, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare;

VIA DEI GLICINI, senso unico alternato a vista.

Sarà istituito l’obbligo di svolta a destra verso Via S. Guido per i veicoli circolanti su Viale del Tirreno con direzione Pisa.



Percorso obbligatorio per gli autobus Ctt-Nord in percorrenza su Viale del Tirreno da Livorno a Pisa: Via S. Guido, Via delle Ginestre, Via del Bossolo, Via delle Eriche, rientro sulla Via Pisorno.