Torna dal 6 all'8 settembre, al Palazzo dei Congressi alle ore 20 il Metarock 2018 Quality POPular Festival. Panoramica hip-hop alla 33° edizione del festival. Confermatosi festival d’interesse regionale, aggiudicandosi il bando relativo, il sostegno del DSU Toscana e dell’IMAIE, porta sotto i riflettori una line-up importante e variegata.

I concerti sul cartellone sono rappresentativi di quello che è stato il movimento più dirompente della stagione 2018, l’hip-hop:

- Giovedì 6 – Willie Peyote open act VAT VAT Vat, MAX EMME, ARNESE

*INGRESSO GRATUITO*

- Venerdì 7 - O'Zulù, Mama Marjas open act Lorenzo Marianelli, Teresa Plantamura

*INGRESSO GRATUITO*

- Sabato 08 - Noyz Narcos open act Dalo, Sciabola, Moka Stone

Info e prevendite su metarock.it

Come al solito Metarock è legato alle realtà locali, ancora di più in un momento in cui Pisa esprime movimento musicale con grandi punte di eccellenza come Petra Magoni, Zen Circus, Motta, tutti artisti ormai di acquisita fama nazionale e tutti passati sul palco del festival Metarock prima dell’avvenuta notorietà. A confermare questa attività di scouting del festival anche quest’anno ad aprire l’esibizione degli artisti ci sarà una selezione di gruppi emergenti pisani.