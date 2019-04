La mostra 'Meritocratica' a Pisa

Apre sabato 6 aprile, presso lo Spazio sopra le Logge (Logge dei Banchi) a Pisa,'Meritocratica' il nuovo progetto artistico dell’artista toscano Stefano Ruggia.

Il progetto, a cura di Francesco Mutti, in collaborazione con l’A.C.P. Fondazione Cris Pietrobelli, con il Patrocinio delle Amministrazioni Comunali e Provinciali di Pisa, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sul messaggio stimolante che l'arte può portare in dote, soprattutto nell'ambito di una consapevolezza allargata di carattere sicuramente sociale ma anche culturale e intellettuale, ora in relazione alla disamina nostro effettivo contemporaneo.

In esposizione vengono dunque presentate opere realizzate nella più recente stagione dell'artista di Massa, a conclusione di un biennio di intensa attività: lavori dal chiaro impianto pop legato al rapporto tra l'essere umano, un quotidiano frantumato in una miriade di simboli dai quali viene continuamente ora condizionato ora qualificato e una natura la più minuta possibile eppure solidissima, quegli insetti emblema di una società costruttiva e armonica, non certo meno organica e strutturata, sicuramente longeva e dalle qualità riconosciute, adesso al cospetto di una società allarmata e allarmante che giudicano con regolata ironia.

Sarà possibile visitare la mostra dal 6 al 30 aprile 2019 presso lo Spazio sopra le Logge, Logge dei Banchi, Pisa.

Aperture: da martedì a domenica, 10.30-12.30 / 15.30-19.30. Opening: sabato 6 aprile, ore 17.30.