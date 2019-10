Giovedì 31 a Mezzana torna il tradizionale appuntamento con la fiera 'Mezzana paese mio'. L'evento ha le sue radici nella antica fiera del bestiame che si svolgeva nella frazione sangiulianese e nella vicina Campo. Negli ultimi anni è diventata una grande occasione di aggregazione per i residenti ma anche un motivo di attrazione per tante persone che forse conoscono questo commercialmente molto vivo borgo. Ad organizzarla la Confesercenti Toscana Nord con la Pubblica Assistenza di Pisa, sezione Mezzana, Colignola, Campo, la Misericordia del Lungomonte e la Scuola Elementare G. Mameli.

Per tutto il giorno ci saranno banchi espositivi con dolciumi, abbigliamento, calzature, e il mercato dell'ingegno e dell'artigianato ed ovviamente le attività del paese aperte. Durante la mattina le maestre della Scuola Elementare G. Mameli organizzano 'Scuola in Fiera'; dalle 15 'Diavolerie in Valigia', spettacolo circense one man show, dove l'illusione e la comicità si fonderanno dando vita ad un divertente circo fatto di gag e follie, con il pubblico sempre protagonista. Lo spettacolo è di A. Frediani, a cura di K-production teatro, circo e scienza.

La lista di chi ha sostenuto l’iniziativa: Bar Mauro, Controcorrente, Eden Park, Edicola Baggiani, Eva parrucchiera, Farmacia Mugnaini, Io e Gelato, La Bottega del Goloso, Le delizie del mare, Marco e Alberto parrucchieri, Panificio Cipollini Cinzia, Scodinzolando, Tabaccheria Caloni, Terre di Toscana, Verde Mela, Zaccagnini pasticceria.