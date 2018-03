'Il miele': lezione di Pane al Limone

Martedì 20 marzo, presso i locali dell'Enoteca Inside Italian Wine, nel centro storico di Santa Maria a Monte, grazie alla collaborazione con l'Associazione Pane al Limone, si terrà la lezione 'Il Miele'.

Il costo della lezione è di 20 euro. L'inizio della lezione è alle ore 20.45. Durante la serata verranno offerti stuzzichini e degustazioni del miele dell'Azienda Sassi.

Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera associativa Pane al Limone. Per info e prenotazione (obbligatoria): 0587706064; 3488793523.