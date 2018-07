Per il secondo anno consecutivo la Piazza sarà nuovamente la cornice di un evento dedicato al tango, 'La milonga dei Cavalieri'.

La S. Ranieri SRL, col patrocinio del Comune di Pisa e il coordinamento artistico de Las Chicas, organizza una serata il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza alla Caritas di Pisa per il progetto 'Emporio Solidale'. Sarà presente, per chi volesse maggiori informazioni o desiderasse fare donazioni personali, uno stand informativo su tale progetto.

L'inizio sarà alle ore 18, due dj che si alterneranno fino alle 24 alla consolle: Paola Rossi e Debora Giusti. Il contributo milonga è di 10 euro. Ci saranno posti a sedere e il servizio bar sarà aperto per tutta la durata della milonga.

Felino Tanguero e Rosalia Gutierrez esporranno le loro creazioni moda. Dalle ore 19 alle ore 22 sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico della S. Ranieri Srl.

In esclusiva per la serata ,la Chiesa di S. Stefano dei Cavalieri rimarrà aperta e visitabile dalle ore 19 alle ore 23. Per info: 3285945184; 3478241501.