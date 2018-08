Vip Preparo Io donna: è Miria Franchi la nuova masterchef del litorale pisano

E' Miria Franchi, responsabile relazioni esterne delle Terme di Casciana la nuova masterchef del Litorale Pisano 2018. La conosciuta professionista pisana ha trionfato nella serata di mercoledì 29 agosto al Vip Preparo Io donna, la sfida culinaria ormai classica dell'estate pisana, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari.



All'interno del locale Invilla di Marina di Pisa, una cornucopia di ingredienti di ogni tipo, tra fornelli e pentole, al cospetto di una giuria di qualità attenta e scrupolosa, al termine di una gara combattuta, Miria ha prevalso di un soffio su Michela Berti, medico di base, e sulla campionessa in carica Samanta Forastieri, volontaria della Croce Rossa. A far pendere l'ago della bilancia per Miria, un primo piatto da leccarsi i baffi che ha unanimemente entusiasmato la giuria, caserecce di broccoli, peperoni e feta, che ha permesso il sorpasso finale su Michela Berti, saldamente al comando fino ad allora grazie ad un antipasto semplice e di stagione di crostini, pomodori e mozzarella e un primo a base di gnocchetti zucchine e speck.

Interessante anche la proposta di Samanta Forastieri, che ha cercato di convincere la giuria con un antipasto di involtini con melanzane grigliate e robiola e rigatoni al salmone e pomodorini.



A presiedere la giuria di qualità Donatella Fontanelli per ConfcommercioPisa, con lei il presidente del Consiglio Comunale di Pisa Alessandro Gennai, l'assessore al Sociale Gianna Gambaccini, il consigliere comunale Marco Biondi, l'avvocato Alberto Giovannelli, la giornalista de Il Tirreno Sabrina Chiellini, il chirurgo Marco Zanobini, la giornalista Monica Fontani, il presidente del circolo culturale W. Tobagi Raimondo Pistoia, la direttrice della filiale di Tirrenia del Banco BPM, sponsor della serata, Monica Berretti.



Nel corso della serata condotta da Alessio Giovarruscio, in cui Chiara Fontanabona ha ricoperto il ruolo di cambusiera d'eccezione, sono stati raccolti 400 euro a favore delll'associazione Team Deri Sla, rappresentata dalla presidente Stefania Mazzucchi e da un nutrito gruppo di volontari.



Grande soddisfazione per l'esito del Vip Preparo Io Donna è stata espressa da Fabrizio Fontani, presidente di ConfLitorale ConfcommercioPisa: “Un grazie particolare a queste tre professioniste che si sono prestate con grande semplicità, impegno e tanta disponibilità al gioco. Avviene molto spesso nei nostri eventi, questa bella serata è stata anche l'occasione per dare una mano a chi soffre, e anche di questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per la raccolta fondi a favore del team Deri”.