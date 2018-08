Misericordia in festa a Fornacette

Il mese di settembre prenderà il via all’insegna dell’allegria e della solidarietà. Parola della Misericordia di Fornacette, già alle prese con i preparativi per la sua tradizionale festa che animerà le ultime serate dell’estate fornacettese.



La manifestazione si aprirà venerdì 31 agosto. A partire dalle ore 19.30 una divertente e gustosa 'Hamburgerata', seguita dallo spettacolo del clown Rufus e Baby Dance, una serata interamente dedicata ai più piccoli.



Sabato 1 e domenica 2 settembre tutti a tavola alle ore 20 per un’ottima cena paesana e, a seguire, buona musica e grande spettacolo. Se infatti la serata di sabato vedrà salire sul palco la band 'Underwood – Articolo 11', uno dei gruppi locali più conosciuti per il suo irresistibile repertorio di musica d’autore degli anni Settanta e Ottanta, la notte di domenica lascerà a bocca aperta grandi e piccini con lo spettacolo acrobatico della Scuola Circo Capovolta.



Venerdì 7 settembre altro appuntamento da non perdere con Freccia Nomade, tribute band del famoso gruppo dei Nomadi. A precedere lo spettacolo una cena a tema, 'all you can eat - tutto fritto' con la possibilità di scegliere un menù di terra o di mare rigorosamente tutto fritto!!.



Nonni e nonne protagonisti nella giornata di sabato 8 settembre, con un pranzo dedicato agli over 65 a partire dalle ore 12,30. Ancora musica e buon cibo a partire dalle ore 20, con cena paesana e le ritmate note di Valentino.



'Misericordia in festa' si concluderà domenica 9 in sella, con la 'Strapedalata Fornacettese' alle ore 9,30. La giornata terminerà con la cena alle ore 20 e la Dance anni Settanta, Ottanta e Duemila con Lisa feat. Contromano.



La manifestazione, patrocinata dal Comune di Calcinaia, si svolgerà presso la sede della Misericordia di Fornacette, in via M. Teresa di Calcutta. Tutte le sere sarà attivo il servizio bar. Sarà inoltre possibile gustare frati caldi e partecipare alla fiera di beneficenza.



L’ingresso è libero.