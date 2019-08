A Eliopoli la finale regionale di 'Miss Principessa d'Europa'

Martedì 20 agosto andrà in scena la finale regionale del concorso nazionale Miss Principessa d'Europa che per il terzo anno consecutivo si svolge presso la piazza di Eliopoli a Calambrone. Venti ragazze si contenderanno la fascia di Miss Principessa d'Europa Toscana che vale la finale nazionale in programma il 12 settembre presso la discoteca di Rimini Altro Mondo Studio's: 10 di loro saranno elette e rappresenteranno la toscana nei 4 giorni in cui si svolgeranno le finali in Romagna.

La serata spettacolo sarà condotta da Gianluca Nasi con la fotografia di Davide Vignes. La guria sarà di estrema qualità con il presidente che è anche il patron del concorso Devis Paganelli, con il fashion show director pisano Stefano Bini, il regista della finale nazionale e coreografo Alex Leardini, la fashion blogger Cristina Licari e molti altri professionisti del settore e alcune miss premiate negli anniprecedenti.

Le miss in gara qualificate dalle tappe precedenti sfileranno sulla passerella di Eliopoli in tenuta casual, in costume da bagno, in abito elegante, alcune si esibiranno in una prova talent e infine modelle per un giorno con il brand di borse Emilio Masi. L'inizio serata è previsto per le ore 22.00. Prenotazioni per la cena presso le attività commerciali del Centro Eliopoli con una convenzione particolare presso Elite Cafè.

Questo l'elenco delle ragazze finaliste: Aditti Kumar, Alice Cignoni, Arianna Falaschi, Asia Tolomei, Aurora Bertini, Aurora Buonanno, Cristina Piras, Francesca Belli, Giada Agostinelli, Giada Ciarpi, Giorgia Demilito, Ilaria Frasca, Lisa Rossi, Martina Sbragi, Matilde Marsala, Sara Di Gloria, Usha Teoli, Vanessa Poli.