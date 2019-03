Da 'Mistero' incontro con il cacciatore di fantasmi Daniele Piccirillo

Domenica 31 marzo a San Gervasio, Palaia, sarà ospite a Il Fienile del museo del lavoro e della civilità, Daniele Piccirillo. Di Milano, diplomato in teologia, Daniele è un Medium esperto in fenomeni paranormali, che partecipa alla trasmissione Mistero in onda su Italia 1 e collabora con Radio Deejay e Radio 105.

L'evento, in circa un paio di ore, si presenterà e mostrerà con immagini e filmati di fenomeni spiritici e soprannaturali. Prenotazione obbligatoria, Marianna 3492505992.