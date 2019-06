'Mitico Day' in ricordo di Alessandro a Casciana Terme

Una serata speciale per ricordare un amico che non c'è più. Si svolgerà domenica 23 giugno dalle 19 nella piazza Garibaldi a Casciana Terme il primo 'Mitico Day' in memoria di Alessandro Baldanzi, musicista morto prematuramente lo scorso agosto all'età di 49 anni.

Amici e colleghi, accanto ai quali negli anni ha suonato, hanno così deciso di ricordarlo con un appuntamento naturalmente a ritmo di musica.

Dalle 19,00 si alterneranno così diversi artisti e formazioni, tutti vicini a Alessandro e felici di tornare sul palco con grande energia e voglia di divertirsi per passare una serata indimenticabile.



In piazza Garibaldi si esibiranno: Roberto Mannina - Radiofreccia Ligabue Tribute Acoustic; Federico Rosati - Cover Acoustic; Marco Casarosa - Cover Acoustic; Slam - Cover Rock '80 '90. Chiuderanno la serata i BlueSugar - Zucchero Tribute Band, ultima formazione della quale Alessandro ha fatto parte e nella quale batteva il tempo 'picchiando forte' sulla sua mitica batteria.



Saranno presenti in piazza numerosi stand gastronomici.



L'evento è patrocinato dal Comune di Casciana Terme. Prezioso inoltre il contributo del club 'La vecchia quercia', dell'associazione musicale Time, della Pro Loco Casciana Terme.

(foto Pietro Giso/Facebook)