MixPisa 2020

Smart city e start up di successo: come ci immaginiamo le città del futuro? Quali strategie possiamo mettere in atto, oggi per tracciare la rotta verso la Pisa del 2050? Il 19 giugno dello scorso anno, MIX 2019, la conversazione sui metodi e l’innovazione digitale promossa dal Rotary Club Pisa, ha rilanciato i temi dello sviluppo strategico del territorio e l’innovazione digitale. Nell'anno del Coronavirus ci si interroga: come cambieranno le economie e le città?

Torna così il laboratorio di idee, per elaborare le strategie della città del futuro. Un percorso articolato in quattro appuntamenti in streaming a cui prenderanno parte imprenditori, docenti universitari, professionisti, manager e giornalisti e un convegno conclusivo a giugno 2021 con la presentazione di un piano per Pisa 2050. Sarà ancora la città della torre pendente ad ospitare questo appuntamento con il futuro, organizzato con il supporto di Forti Sviluppo Immobiliare, Banca Popolare di Lajatico, Pisa Carburanti, Mediolanum Private Banking Pisa, Unipol Sai Assicurazioni, Open Fiber e Devitalia.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Tommaso Strambi, vedrà tra i protagonisti: Dario Di Vico, inviato del Corriere della Sera, Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana, Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber e Cristina Pozzi, fondatrice e ceo di Impactscool. Appuntamento il 7 luglio alle 17.30 sul sito https://www.mixpisa.it/.