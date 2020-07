Venerdi 17 luglio prende il via la rassegna Eliopoli Summero 2020 con il primo degli eventi in programma. Alle ore 22 Massimo Marini e lo staff di Eliopoli Summer (Marco Bonciolini, Alessandro Sabadini e Daniele Adamoli) saluteranno il pubblico per l’avvio di questa quinta edizione che vedrà come inaugurazione l’evento clou con lo spettacolo Mogol racconta Mogol. Una narrazione appassionata del grande Giulio Rapetti in arte Mogol su Canzoni, Arte e Talento, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni eseguite da Monia Angeli (voce) , Stefano Nanni (pianoforte) e Riccardo Cesari alla chitarra. Sarà lo stesso Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale con Lucio Battisti. Lo spettacolo unisce le canzoni di Lucio Battisti e Mogol.

Mogol racconterà segreti, confessioni e aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana. Il grande artista riceverà, inoltre, il Premio alla carriera Eliopoli Summer 2020 che consegnerà direttamente nelle sue mani l’Assessore comunale al Turismo Paolo Pesciatini. Conduce Massimo Marini.

Le prenotazioni per i posti a sedere sono sold out, complice la necessaria normativa Covid, ma la piazza resta libera e accessibile.