'Molina mon amour e solidarietà'

La biblioteca di Molina mon amour non esiste ancora ma è già viva e attiva. Venerdì 22 novembre, alle 18, è in programma un incontro culturale in vista dell’inaugurazione ufficiale prevista a gennaio.

Al Magazzino di Antonio interverrà Antonia Lopez Gonzalez, medico specializzato in malattie tropicali, che da oltre ventisette anni opera in Amazzonia (nello specifico, lungo il Rio Purus, nell’area di Manaus) per assistere le comunità indigene raggiungibili solo con un’imbarcazione attrezzata da ospedale e laboratorio.

Pluripremiata per il suo impegno incentrato su altruismo e solidarietà, è anche ricercatrice di livello internazionale, attività che la vede impegnata con centri universitari europei in particolare contro il morbo di Hansen (lebbra).

Il Magazzino di Antonio si trova a Molina di Quosa in piazza Martiri della Romagna, 26. L’ingresso è libero ed è possibile richiedere ulteriori informazioni sulla dottoressa Gonzalez e sull’evento al numero: 3386174480.