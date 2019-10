Tornano i Mondiali Antirazzisti a Pisa, la manifestazione Uisp che a livello nazionale e locale ribadisce che la lotta ad ogni forma di discriminazione e razzismo parte anche da un campo da gioco. Sabato 12 e domenica 13 al CentroPassi, in via Galiani 1 a i Passi, sono in programma momenti di riflessione e attività sportive.

Si parte sabato alle ore 15 con la presentazione dell'iniziativa a cura del presidente del Comitato Uisp di Pisa Cristiano Masi. Subito dopo comincerà il torneo vero e proprio con la partecipazione di sei squadre, interamente composte da richiedenti asilo e rifugiati provenienti da Nigeria Gambia Senegal Costa d'Avorio e Burkina Faso.

La conclusione vera e propria dell'evento sarà mercoledì 16 alle Officine Garibaldi a partrire dalle 16.30 conn un incontro dal titolo 'Pole la donna armena permettesi di pareggià con l'omo armeno nello sport? Pole lo sport esse' strumento di inclusione per tutti? Noi si pensa di sì! Diamo inizio al dibattito': nell'occasione si parlerà del progetto europeo presentato dall'Uisp di Pisa contro la discriminazione della donna nello sport, alla presenza delle istituzioni e delle associazioni cittadine.

A seguire, dalle 17.30 di mercoledì, ci saranno poi le premiazioni del torneo.