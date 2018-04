'Mons Eremiticus': escursione lungo la via dei monasteri del Monte Pisano

Piedi in Cammino propone un itinerario escursionistico dedicato al Monte Pisano, che fin dal medioevo fu indicato anche con il nome di 'Mons Eremiticus' per le decine di insediamenti e grotte abitate da monaci solitari.

La camminata si svolge sul territorio del comune di Calci tra strade sterrate e sentieri poco conosciuti.

Seguendo antiche edicole votive i partecipanti giungeranno al monastero di Nicosia, si inoltreranno tra gli oliveti ed osservare l’oratorio della Madonna della Cava, l’Eremo di Sant’Antonio in Collerosso fino ad arrivare in alto all’Eremo di San Bernardo con la sua bellissima chiesa in stile romanico per rientrare poi alla Certosa di Pisa.