Montagnola Underground Festival, due giorni di skate, musica e arte

Nella splendida cornice del parco dell'Albereta, all'interno dell'area della Montagnola, dal pomeriggio di sabato 15 giugno e per tutta la giornata di domenica 16 avrà luogo una due giorni dedicata alla cultura underground dove musica, skate e spray art saranno protagonisti. Sarà infatti allestita una Skate-area attraverso strutture mobili nella zona occupata dal campo di basket. Grazie alle tavole fornite gratuitamente da Nameless Skatebord anche i principianti, accompagnati da alcuni istruttori, avranno la possibilità di skatare. Per i più esperti verranno messi a disposizione gadgets e materiali per premiare le migliori evoluzioni. L'obiettivo è far conoscere questo sport ma anche sensibilizzare l'amministrazione comunale e la cittadinanza alla realizzazione di un vero e proprio Skate park.

Non mancherà la musica con i brani e gli artisti della Simple sound studio, punto di riferimento della autoproduzione underground a Pontedera. Infine la recinzione perimetrale del Parco, che già ospita numerosi murales, tornerà a riempirsi di colori attraverso un nuovo intervento della Elektro Domestik Force.

L'iniziativa vede la collaborazione del Comune di Pontedera, della Cooperativa Ponteverde e della Cooperativa Arnera che curerà, nella giornata di sabato pomeriggio, l'animazione per i bambini più piccoli presenti.