Mostra 'L'arte risveglia l'anima'

L’arte risveglia l’anima, mostra itinerante di opere realizzate da artisti nell’autismo, giunge alla sua ottava tappa e inaugura venerdì 13 dicembre alle 18 al Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi. Il progetto internazionale di inclusione culturale e sociale è patrocinato dal MiBAC ed è promosso dall’Associazione Autismo Firenze, l’Associazione culturale L’immaginario e l’Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia) con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società e a modificare l’atteggiamento nei confronti delle persone con disturbi dello spettro autistico, valorizzandone le potenzialità creative.

L’arte risveglia l’anima, che per questa speciale edizione pisana sceglie come manifesto l’autoritratto di Filippo Zoi, tra gli artisti in mostra, è nato da un’idea di Mikhail Piotrovski, Direttore del Museo Ermitage, ed è curato dalla storica dell’arte Cristina Bucci con il coordinamento scientifico della psicologa Anna Kozarzewska.

Il percorso conta 38 tra dipinti e illustrazioni realizzati da 24 artisti provenienti da varie città della Toscana, del Piemonte, della Lombardia, Lazio e Marche, una galleria di colori e segni che gli autori usano come parole per raccontare il proprio universo, anche il più recondito. Tra le opere Believe, realizzata da sette ragazzi autistici dell’Associazione Insettopia, e quella site specific di Roberta Biondini dal titolo “Vuoi un tic tac?” con cui l’artista lombarda vuole descrivere le infinite sfumature dell’autismo, “così tante – dice - che non bastano le molteplici onomatopee che ho meticolosamente scritto e ritagliato per riempire queste scatoline di tic tac”.

L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA

Mostra itinerante

Pisa, Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9

14 dicembre 2019 – 2 febbraio 2020

Orario: tutti i giorni 9—20

Ingresso gratuito

www.facebook.com/larterisveglialanima

www.larterisveglialanima.it